傳將組建國家油氣管道公司　中石油：不會吃虧

內地近日傳出國家油氣管道公司快將組建及掛牌的消息，有指主要資產將來自「三桶油」。對此，中石油(00857)董事長王宜林表示，國家將按市場化原則改革，公司不會因此吃虧。



市場擔憂資產被分割後，或對公司日後營運造成影響。他認為，日後油氣發展不會受限，反而會更有利行業成長，但目前併入哪些管道資產、涉及總估值，以及時間表等細節均未有落實。



四川榮縣上月發生多次地震，當地民眾質疑是由於當地頁岩油層採集過份頻繁。對此，執行董事兼總裁侯啟軍引用美國作例子，指出至今頁岩層產出天然氣及原油分別佔美國總產量約70%及50%，而科學界已證實人類活動不能引發天然構造的大型地震。



至於會否引發小型地震，他指，海內外專家均在研究，集團會密切關注，但強調旗下項目生產過程正常，正與專家研究如何減少在人口密集地區作業，以降低風險。



集團預期，今年度預測資本開支3,006億元人民幣(下同)，當中勘探與生產業務今年預計資本支出為2,282億元，佔比達75.91%，較去年上升約1個百分點。今年度計劃產量方面，原油產量約9.05億桶，天然氣產量3.81萬億立方英尺，油氣當量約15.41億桶，計劃原油加工量11.7億桶。

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