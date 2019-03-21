中移：今年總資本開支近1500億元　

中國移動(00941)今年資本開支1,499億元，當中不包含5G的試商用投資。楊杰指，包括在5G的試商用上投入，料今年總資本開支不會高於去年，但未有正面回應為5G的投入額度，笑言「你可以自己算一下」。由於現階段5G仍未發牌，而行業在5G上的資本開支亦只是預算，非實質的投資額，強調公司在5G發展和投入有總體計劃，亦期望在行內保持領先。



該集團副總經理兼財務總監董昕指，公司與產業鏈、研發機構等探討5G技術成熟情況，初步計劃投入3至5萬個基站，具體涉及金額則要視乎設備成熟度等再作測算。計劃明年5G作規模商用，相信明年及後年為5G投資高峰期。



去年派息比率升至49%，遜市場預期。首席執行官李躍指，公司近年努力為投資者創造價值，亦希望能把更大回報帶給股東，但考慮到同類型、同規模的企業派息率，認為49%是合適水平，因能保證投資者回報，又能為公司日後發展5G留力，強調現水平不是「頂」，日後會根據經營及現金情況，致力回報投資者。



對於去年移動業務ARPU按年下跌，李躍指，主要是受到「提速降」費及同業競爭所影響，今年力爭穩定ARPU，但受新一輪提速降費及競爭影響，相信今年的ARPU仍有下跌風險，但會盡力收窄跌幅。



楊杰被調任到中移前，為中電信(00728)董事長。問到對兩間公司的看法時，楊杰回應，兩公司各有特色，亦有不同的發展軌跡。與其他同業既有競爭，亦有合作，笑言「山有山的雄偉，水有水的柔美」，各有發展方向。



他又指，作為電訊商滿足顧客需求不能靠價格戰，無論過去或未來，均不主張「打價格戰」，而現時行業正面對不同挑戰和機遇，公司需要不斷革新和進步。



中國聯通早前表示希望和公司在基站和電力等方面上有合作，或共建網絡，楊杰指，對所有合作持開放態度。

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