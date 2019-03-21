中移業績會個個舉機狂影　邊個出現咁吸引？

中電信(00728)前董事長兼首席執行官楊杰，月初被調任中國移動(00941)的母企當董事長，仲以新身份主持中移嘅2018年全年業績會，甫出場就吸引場內人士舉機影相！



被問到他本人幾時知道要「被調任」，楊杰回應，「跟大家一樣，在當日明確獲悉」。咁不明確日期呢？佢就搞笑話「私下跟你說」。



咁調任有無加人工先？佢透露，「薪金有漲一點」，仲笑言「希望以後繼續漲」。



楊總仲話，中移動作為一間擁有過百億客戶嘅電訊商，又係中國盈利能力最高嘅企業之一，而行業競爭愈嚟愈大，肩負起董事長一職確係唔容易，「調任確實有些感受，有責任、壓力、挑戰」，不過相信團隊可以一齊令公司繼續向上！



佢仲強調，其實調任唔係咩新鮮事，其他地區如美國、日本等，都有相似情況。

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