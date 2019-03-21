聯交所股權變動資料顯示，中國建材(03323)於3月18日獲摩根大通增持2,738萬股，最新持股數目約1.94億股。



金蝶國際(00268)於3月18日獲摩根大通增持2,357萬股，最新持股數目約2.1億股。



鞍鋼股份(00347)於3月18日獲摩根大通增持404萬股，最新持股數目7,735萬股。



海螺水泥(00914)於3月18日獲摩根大通增持1,402萬股，最新持股數目約1.11億股。



正通汽車(01728)於3月15日獲富達增持177萬股，最新持股數目約1.73億股。



華地國際(01700)於3月15日獲富達增持8萬股，最新持股數目約1.01億股。



新秀麗(01910)於3月15日獲FMR增持86萬股，最新持股數目7,226萬股。



中國醫療網絡(00383)於3月15日獲聯合集團(00373)增持210萬股，最新持股數目約23.03億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月19日及20日被Hong Kong Wellknown Development Ltd合共減持43萬股，最新持股數目5,320萬股。



昊天發展(00474)於3月20日獲Asia Link Capital Investment Holdings Ltd增持4,983萬股，最新持股數目約30.67億股。



金馬能源(06885)於3月19日及20日獲林育慧合共增持9萬股，最新持股數目110萬股。



華能國際電力(00902)於3月20日獲重陽集團增持2,843萬股，最新持股數目約5.38億股。



創業集團(02221)於3月20日獲朱勇軍增持8萬股，最新持股數目8,215萬股。



春泉產業信託(01426)於3月19日獲馬世民增持2萬個基金單位，最新基金單位47萬個。



興勝創建(00896)於3月20日獲老啟昌增持10萬股，最新持股數目949萬股。



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中國太保(02601)於3月19日被貝萊德減持95萬股，最新持股數目約2.49億股。



新鴻基地產(00016)於3月18日被貝萊德減持71萬股，最新持股數目約1.44億股。



李寧(02331)於3月18日被貝萊德減持30萬股，最新持股數目約1.31億股。



浙江滬杭甬(00576)於3月18日被貝萊德減持255萬股，最新持股數目約1.28億股。



領展房產基金(00823)於3月19日被貝萊德減持268萬基金單位，最新基金單位數目約1.88億個基金單位。



龍源電力(00916)於3月18日被摩根大通減持142萬股，最新持股數目約3.33億股。



大成生化科技(00809)於3月18日被劉小明減持400萬股，最新持股數目約3.43億股。



米技國際(01715)於3月19日被Haitong International Asset Management (HK) Ltd減持2,500萬股，最新持股數目9,075萬股。



萬洲國際(00288)於3月19日被Mondrian Investment Partners Ltd減持1,432萬股，最新持股數目約8.66億股。



雄岸科技(01647)於3月15日被Emperor Grand International Ltd減持390萬股，最新持股數目約5.84億股。

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