重振聲威？《憤怒鳥》AR版即將登陸iOS

外媒報道，曾經是智能手機中的熱門手遊《憤怒鳥》(Angry Birds)，近年幾乎銷聲匿迹，經過一輪部署後，如今它將會以全新面貌回到iOS平台。開發商Rovio期望可以令《憤怒鳥》重新振作起來，再度成為遊戲迷的熱愛遊戲。



《憤怒鳥》系列在取得驕人的市場之後，曾連續推出數部續作和外傳形式的遊戲，題材除了傳統的益智打彈弓之外，還涉及動作RPG、賽車、策略等類型。甚至還發行了一部全家歡的動畫電影，將憤怒小鳥首次搬上院線大銀幕。



不過隨着新遊戲的湧入和玩家口味的改變，《憤怒鳥》人氣早已不如以往。好在開發商並沒有終止它的推陳出新，傳統手遊不給力，於是他們將目光投向AR和VR，在Magic Leap、Oculus Rift和Vive上推出新版本和新玩法。



而這次是《憤怒鳥AR》首次來到流動平台，並且首發僅限iPhone和iPad平台，遊戲將於今年春季晚些時候上架，近日將開放預訂。



這款手遊名稱為《Angry Birds AR：Isle of Pigs》（憤怒鳥AR：豬島），其實就是此前在其他VR平台的《憤怒鳥VR：豬島》的擴增實境(AR)版。遊戲本體免費，附帶內購，適用於支持ARKit的設備。



在AR版中，玩家可以把遊戲場地放在桌子上，從任意角度瞄準，手裏的iPhone/iPad就是你的彈弓，視角也變成了第一人稱。



該作利用蘋果ARKit在現實世界中構建虛擬的遊戲場景，玩家可以在關卡中自由地走動以尋找最佳攻擊角度，點擊並回拉手機屏幕鬆開即可「發射」。



根據Engadget的測試，這是最優秀的AR手遊之一，擴增實境的關卡做得精細而且各具特色，彈弓力學平滑而準確，玩起來手感非常好。



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