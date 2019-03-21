【股王業績】騰訊︰不會急於推動廣告業務　

市場相當關注騰訊控股(00700)網絡廣告業務，去年第四季及全年之毛利率均收縮約不足1個百分點，分別至36.59%及35.82%。總裁劉熾平坦言，一些花費較大的服務如廣告確實受宏觀經濟周期影響，一些落廣告的人要節約開支，但「(毛利率)36%已經不錯啦」。



他又重申，雖然公司產品內的「廣告填充」比同業低，但不會急速推動，而是讓各板塊穩定地增長，廣告定價也不會太過進取。



劉熾平又指，網絡遊戲(手遊加個人電腦)去年第四季收入只是總收入36%左右，收入結構相當多元化，網絡廣告增長。儘管宏觀經濟有下行迹象，但他覺得公司有比較抗周期的業務，對一些持股的減值不太關注，其投資哲學是發掘有長遠機會的公司。



騰訊去年雲服務收入按年增長逾倍，惟市場對其盈利能力一直存有疑問。總裁劉熾平表示，可能今年首季將會更仔細地披露雲服務和支付等「其他」業務「分得更清楚一點」，方便市場公司新業務的發展。



劉熾平指，雲服務只是初步階段，目光要放長遠一點，現在公司做的基礎設施(IaaS)和平台(PaaS)毛利會較低，然後日後再發展毛利較高的軟件即服務(SaaS)。



另外，劉亦拒評公司被指有意競投新加坡主權基金淡馬錫手上一成屈臣氏股份的傳聞，重申公司無意控制零售商，而是資本合作和「賦能」，即是把商戶接駁到騰訊坐擁龐大用的平台、以及提升經營效能，增進用戶消費體驗。



主席馬化騰則表示，中國網民增長這個紅利已經所餘無幾，其公司要扮演幫助中國各行各業實體經濟數碼化的角色，提供不同解決方案，並將連接到公司10億用戶的平台上來。去年公司將一切智能有關業務整合為一個新的事業群，現階段要培養市場，讓公司「轉型」。



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