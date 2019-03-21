【股王業績】騰訊劉熾平：「食雞」遊戲審批無進展

俗稱「食雞」的《絕地求生》手遊反應熱烈，惟推出以來遲遲未獲內地監管機構批准商業化（玩家課金），更被指攤薄其他遊戲的收入。被問到「食雞」是否已經獲批無望，騰訊控股(00700)總裁劉熾平坦言沒有進展，但還會努力，遊戲行業相信也會隨着內地去年底開始復批遊戲而有所改善。



他又指，公司未來會在全球銷售遊戲，首階段建立合作夥伴之舉已經逐漸見效，將來還會繼續，之後還會憑藉自家的手遊研發能力讓產品出海，亦會合作夥伴一同把遊戲行銷全球。



對於被指遊戲毛利下降，首席財務官羅碩瀚表示，個人電腦(PC)遊戲毛利較高，因為沒有太多分銷渠道攤分收入，惟其遊戲收入佔比隨着用戶愈來愈轉移到手遊而下降。手遊方面，現在公司自家研發的遊戲不及以前多。增體增值服務毛利下降，主要是視頻方面的成本增加，其毛利亦較低。

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