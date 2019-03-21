中石油：擬從美國擴大進口天然氣　改善雙方貿易結構

中石油（00857）董事長王宜林表示，中國能源剛性需求日益增加，大氣污染治理要求也在提升，相信就此可與天然氣最大輸出國美國合作，特別是現時貿易戰談判向好先情況下，擴大與美國在天然氣進口的合作，對改善雙方貿易結構有利。



他指，集團現有合約中進口自美國的規模涉及約2億元人民幣(下同)，預料不會虧損太多，但目前美國正大規模建設，現貨供應量少，所簽合約僅涉及日後供應量，現階段影響不大。



去年度進口天然氣及液化天然氣(LNG)業務淨虧損錄249.07億元，虧損按年增加9.6億元或約4%。但單計第四季，該分部虧損錄49.5億元，分別按年及按季減少28.84%及24.35%。



副總裁凌霄表示，去年進口氣量增加，成本增加數百億元，但自去年下半年起，集團透過市場化銷售，避免限價影響，成功大幅降低虧損。未來將與中亞供應商談判，並繼續透過交易平台銷售進口氣，控制液化天然氣冬夏供氣量比例及擴展中端業務，相信可持續抵消業務虧損。



他透露，目前總產量約14%來自一帶一路國家投資項目，目前在中亞、中東、非洲等地有數十個項目，未來會進一步加大投資力度。

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