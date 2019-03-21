吉汽：中國車市已告別高增長　未來幾年「大洗牌」

吉利汽車(00175)去年僅完成銷售目標的95%，執行董事安聰慧指，今年車市仍存在不確定性，公司需要理性及重新調整銷量，故將今年銷售目標保守定為151萬輛，僅較去年銷量微增0.6%。



他指，今年會是公司的產品大年，至少有6款全新車型面世，對今年銷量及利潤都有很好推動作用。



行政總裁桂生悅坦言，難以預測中國車市何時復甦，認為中國車市已告別高速增長，加上外資品牌具有稅率優惠，其格局已從銷量增長的競爭轉向市場份額的競爭，未來幾年汽車行業將出現「大洗牌」。



他指，去年對公司來說並不輕鬆，尤其是在去年第四季內地經濟狀況發生重大變化，導致汽車行業十多年來首次在旺季銷量出現大跌。而去年領克銷量表現未如理想，主要是由於發電機不夠，有信心今年解決相關問題後，有信心今年銷量會開始「發力」。



此外，安聰慧稱，公司亦會集中發展兩大方向，包括全力推進新能源及電動化車，今年所有車款將全部搭載新能源系統，目標新能源車銷售在2020年佔總銷量九成。



其次是加大海外市場業務，當中「博越」在馬來西亞上市後已快速增長，純電車「幾何A」下月將在新加坡上市，且面向全球銷售，預期今年有兩款車型在東南亞市場推出。至於領克明年會進軍歐洲市場，包括在荷蘭、比利時、德國、法國、瑞典及英國等地銷售。



市傳戴姆勒正與吉汽母企吉利控股就國產電動版Smart汽車進行磋商，身兼吉控集團總裁的安聰慧回應說，與戴姆勒只是屬戰略性投資，將會積極探討和研究未來合作的可能。

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