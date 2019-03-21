【深度解構】聯儲今次「放鴿」　為何股市不亢奮？

聯儲局主席鮑威爾在香港時間周四(3月21日)凌晨表示，面對尤其歐洲及中國經濟顯著放緩的風險，而且通脹保持低迷，利率可能在「一段時間內」維持不變。



事實上，聯儲局官員已將今年的加息預期從兩次降至零次，同時決定從5月開始，放緩縮減債券持有量(即俗稱「縮表」)的速度，並在9月底完全停止縮減。



當局「放鴿」的程度可謂大大超過市場預期。不過，今次環球股市並不雀躍，除了早前已累積龐大升幅外，綜合市場猜測，聯儲局「瘋狂放鴿」絕非吉兆，投資者宜謹慎。



其實，自從鮑威爾由去年12月下旬「偏鷹」，但竟然在今年1月底突然極速「偏鴿」後，市場已質疑是否隱瞞着一些重大利淡事宜不便公開，以免對市場造成恐慌。以下是聯儲局沒有提及的潛在危機：



【1、逾3萬億美元炸彈】

管理資產約13億美元的Heartland Advisors行政總裁Will Nasgovitz早於2月警告，有為數約3.3萬億美元的商業債務將會在2023年或之前到期，佔了整體債務48%。如此巨大的債務到期明顯對市場帶來挑戰，尤其是正值經濟擴張周期末段，預示着銀行會收緊放貸準則，商業及工業借貸者未來「債冚債」時要捱較高利息。



這預示着聯儲局根本不能在短期內繼續加息。(附圖一)



【2、美債購買力成疑】

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)在3月中警告，聯儲局很快就要停止「縮表」理由很簡單，就是「聯儲局可能意識到沒有其他人想買釋放到市場上的債券」。



事實上，全球最大基金公司之一貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)亦曾指出，中美貿易戰最大影響是令美國國債需求減少。



他稱，最令他憂慮的是，由於中美存在貿易逆差，故中國將部分美元用來買入美債，令目前持有美債總值約1.3萬億美元。倘中美達成協議，即預示中美貿易逆差會減少，中國就很大機會減少對美債的需求。



更大的問題是，若中國對美債需求減少，誰能承接如此龐大的購買力？



【3、既要經濟好 又要利率低？好難！】

1986至1989年為聯儲局官員之一的資深經濟學家Robert Heller警告，美國總統特朗普料會對聯儲局今年「不加息」表示歡迎，惟他的經濟增長強勁「美夢」恐會落空。



Heller說：「特朗普最近沒有再怎樣抨擊聯儲局，應該對目前當局立場十分高興；但他也會陷入兩難！一方面，白宮官員會說經濟將會增長、表現真的良好...另一方面，他們又想低利率。但這絕不能兩全其美！」



何解？經濟增長通常都會引發通脹，如果不理會，讓價格持續上揚直至失控的話，就會損害購買力，民眾的信心就會動搖，從而再影響經濟。因此，聯儲局的職責之一就是要防止通脹損害經濟，手法通常是透過加息，令企業及個人覺得借貸變得昂貴，從而為經濟過熱降溫。



他期望聯儲局在今年中能重啟貨幣收緊政策，以便盡快為下次衰退前「儲救市彈藥」。



【4、聯儲根本不能再加息！】

早在2018年5月，當時投資者認為聯儲局加息周期僅完成一半左右，法興就發表了量化研究報告，預示聯儲局只需再加息3次(註：由於之後已在6、9、12月加了息，已完成目標)，就會令到整體利率升至2.5厘左右，加息周期就會完結，計法來自「影子利率」。



所謂「影子利率」，是包括聯儲局過去實行量化寬鬆(QE)政策的影響。由於實行QE，令利率沒有低於0厘，但實際已是「負利率」，並由此計算緊縮政策怎樣影響名義利率。



結果顯示，利率見頂會伴隨着衰退來臨，時差大約6個月，即假設2018年12月加息後，今次整個加息周期已完結的話，美國經濟最快在2019年6月開始衰退。



從本文附上的圖可見，「影子利率」在2014年5月見底，當時為「-3厘」，隨着聯儲局結束QE，該利率由2014年底開始轉升，直至2015年12月升至「0」，當時亦是聯儲局今次加息周期內的第1次加息。(本文附圖二)



若加上聯儲局目前名義利率約2.5厘，即今次加息周期「實際」加息幅度達5.5厘(由-3厘計起)。由於在2008年未爆發金融海嘯前，當局歷史平均利率是5厘，而5厘亦是救市「最低消費」，故根據往績及「影子利率」計算，2018年12月已達加息周期頂部。



除了法興的「影子利率」，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%，同年9月再警告美股熊市恐6個月內開始的Stifel首席股票策略師Barry Bannister亦曾表示，往績顯示，每當聯儲局加息周期見頂、且利率高於「中性水平」的話，股市往往暴瀉，2000年及2008年皆如此。



他估計，2018年12月加息後已觸及熊市條件，因為實際利率(下有註解)已到達「中性水平」。他說：「雖然中性利率應處於何方難以觀察，但若從圖表來看，目前實際利率是處於由1990年代末期全球債務爆破後，引伸出來的熊市『下降通道』。一旦12月加息(已實現)，實際利率就會到達通道頂部。」(本文附圖三)



註解：實際利率是指「扣除通脹後的利率」，故在本文附上的圖表中會出現「負數」，即當時的利率低於通脹；「正數」則是利率高於通脹，即實際融資成本「正數」。



【5、市場開始炒衰退】

事實上，在聯儲局公布議息結果後，美國國債3個月期孳息率與10年期息差收窄，再創2007年以來最低。



上述債息曲線是三藩市聯邦儲備銀行認為，最能預測經濟衰退的指標，目前正正就響起警號。BMO Capital策略師Ian Lyngen指出，若該曲線「倒掛」，將令公司利潤下跌壓力增加。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/