新盤UPDATES︰瑧尚超購11倍　皓畋連沽3伙

樓市回復熾熱，發展商看好後市發展，相繼推出市區新盤，並部署下月開售，為市場提供新供應。



●瑧尚累收3,500登記 明日中午截票

新世界發展(00017)馬頭角瑧尚累收約3,500票，較推出的294伙超額認購約11倍。項目將於明天(3月21日)中午12時截止收票，周六早上9時於荃灣D.PARK售樓處開售。



●意堤連平台戶售500萬 呎價逾1.4萬

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤再以招標形式售出1伙，單位為6座1樓F室連平台戶，實用面積344方呎，平台面積45方呎，成交價500萬元，呎價14,535元。



●皓畋連沽3伙 套現近億元

一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋單日連沽3伙，成交價介乎3,104.2萬至3,270萬元，呎價由32,335至34,133元，合共套現9,644.2萬元。



●新盤部署：維峯·浚匯最快下周開價 首批涉最少50伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯剛更新樓書，預計下周開放示範單位予公眾及上載價單，首批最少50伙，售價參考港島區樓盤，並料為本年港島區首個推售樓盤，將於4月初開售。



樓盤展銷廳設於中環，將設兩個交樓標準示範單位，均為一房間隔。項目提供216伙，間隔包括開放式及一房，當中以一房單位為主打，佔全盤近8成，實用面積244至302方呎，而開放式戶面積由175至200方呎。



項目引入新門鎖，住客可透過智能手機或八達通，進出住所大門、大廈及會所，亦可透過手機查看出入紀錄，以及註冊一次性密碼供訪客到訪。



對於美國今年不會再加息，他指今年首季新盤成交量較去年上升，代表買家信心已回復，而公司對今年市場有信心。



●新盤部署：家壹開放式戶最細199方呎起 或下月推售

市區上車新盤蜂擁登場。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下長沙灣元州街項目正式命名為「家壹」，名稱代表項目「要好到加零一」，無論軟件及硬件均要力臻完美。



他透露，項目提供200伙，間隔包括開放式、一房及兩房，實用面積由199至479方呎；樓書最快本月上網及開放示範單位，好大機會4月初開價及該月開售。



當被問及美國不加息，他認為對樓市具正面影響，而對於恒基地產(00012)主席李兆基(四叔)將退休，他不作評論。



●3月新盤銷售料破2千宗 9個月最多

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，據該行及一手住宅物業銷售資訊網資料，預計本月整體新盤銷售可望突破2,000伙，創9個月新高。該行反映新盤成交呎價的數據顯示，本月平均約1.94萬港元，按月再升4.3%。



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