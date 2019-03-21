樓價UPDATES︰新蒲崗采頤花園雙破頂

樓市走勢持續向上，居屋未補價第二市場樓價再有突破，新蒲崗采頤花園兩房單位錄得售價及呎價雙破頂成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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港島區



●北角利都樓高層B室，實用面積462方呎，兩房間隔，放盤兩個月，減價20萬元或約3.4%，以570萬元沽出，實用呎價12,338元。



●北角海峰園1座中層B室，實用面積848方呎，三房連套房間隔，減價22萬元，成交價1,678萬元，實用呎價19,788元。



●鴨脷洲悅海華庭3座高層G室，實用面積427方呎，兩房間隔，以738萬元易手，實用呎價17,283元。



●西區曉譽低層B室，實用面積320方呎，一房間隔，以720萬元售出，實用呎價22,500元。



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九龍區



●將軍澳和明苑C座低層1室，實用面積510方呎，兩房間隔，未補價第二市場售510萬元，新買家為白居二客，實用呎價10,000元。



●新蒲崗采頤花園8座高層H室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價603萬元，實用呎價12,459元，售價及呎價均創同類新高。



●紅磡環海‧東岸1A座高層K室，實用面積194方呎，開放式間隔，以422萬元沽出，實用呎價21,753元，2015年11月至今升值約7%。



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新界區



●馬鞍山新港城H座中層7室，實用面積363方呎，兩房間隔，以628萬元沽出，實用呎價17,300元。



●上水龍豐花園C座低層1室，實用面積326方呎，兩房間隔，以466萬元易手，實用呎價14,294元。



●屯門萬寶大廈低層D室，實用面積254方呎，一房間隔，成交月租8,200元，實用呎租32.3元。



●沙田第一城47座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，放盤僅3日即以543萬元沽出，實用呎價17,862元。



●馬鞍山錦英苑A座中層1室，實用面積554方呎，三房間隔，減價39萬元，已補價自由市場成交價599萬元，實用呎價10,812元。



●馬鞍山海典灣1座高層E室，實用面積473方呎，兩房間隔，放盤七個月，累減144萬元，以716萬元沽出，實用呎價15,137元。



●元朗YOHO MIDTOWN第7座高層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，放盤3周減價12萬元，以838萬元成交，實用呎價16,115元。



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