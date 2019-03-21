中海油︰生產成本難再降　將為自動化鋪路

中海油(00883)董事長楊華表示，組建國家管道公司將有助管道輸送行業提升效率，對企業而言更為方便，但指自己對細節不清楚「答不上來」，又指具體方案對中海油影響不大。



總裁徐可強指，未來生產成本再下降可能性很小，隨着油價回暖，大宗商品價格上升，成本或會受壓。公司考慮為海上鑽油平台接駁岸電，以降低生產成本，也為未來自動化無人採油鋪路。楊華補充，努力向創新方向發展，才會有效降低成本。



至於中美貿易戰方面，他沒有談及對集團的影響，僅表示「啥事不能好好商量期望」，期望最終會有好結果。



首席執行官袁光宇透露，目前在中東非洲南美等「一帶一路」國家都有項目在運作，海外產量佔總產量約35%，對當地發展前景感到樂觀，未來國內外並舉，加大投資力度。被問及北海項目會否受英國脫歐影響，他指當地項目目前仍在準備階段，預料不會受到影響，未來將認真開發。



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