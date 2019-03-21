資深策略師：對聯儲局「超鴿」感驚訝　股市已見頂

外國傳媒報道，美國資深財經分析員、1994年已入行、目前管理資產規模達50億美元的Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez表示，聯儲局「放鴿」超預期，不足以穩定金融市場。只要地緣政治問題長期佔據媒體版位，對全球經濟的擔憂只會愈益擴散，隨時破壞2019年至今的升浪。



她說：「我們確實面對眾多不明朗因素，尤其是英國脫歐及中美貿易關係。」她表示，雖然相信美國經濟仍有足夠韌力支撐，聯儲局可以多加一次息，但相信股市今年升浪已見頂，再大升空間有限，很容易就會再次進入跌浪。



她又說：「對聯儲局認為今年不會再加息感到驚訝，放鴿程度是超出我的估計，雖然知道不是一成不變，當局之後可能再改變立場，但已足夠令我感到驚訝。」

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