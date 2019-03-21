二手樓起哄！嘉湖山莊速反價2球　領峯叫高12%

美國聯儲局表明今年不加息，本港多個二手私人屋苑業主即時起哄，個別放盤反價高達200萬元。新界上車盤天水圍嘉湖山莊，一個樂湖居13座中層相連戶原先叫價1,100萬元放售，周四(21日)加價至1,300萬元，加幅高達18%。



中原黃海表示，周四聯絡天水圍區業主，即收到約15個反價或封盤要求，當中上述屋苑同期數中層兩房戶，原叫價500萬元，亦即時封盤。



而近期二手交投熾熱的將軍澳區，業主心態亦轉強硬。香港置業劉浩勤指出，領峯8座左翼高層單位，實用面積677方呎，原先開價850萬元，周四提價至950萬元，加幅高近12%。同區維景灣畔16座實用面積510方呎單位，亦加價50萬元，最新以900萬元放售。



港島龍頭二手樓鰂魚涌太古城亦不例外，中原趙鴻運稱，該屋苑海星閣連天台戶，實用面積662方呎，屬罕有特色單位，最新開價1,750萬元，較早前調升100萬元。而逸天閣高層套三房單位，叫價都由1,630萬元，提升至1,680萬元。



周四亦有買家加快入市，東涌物業曾偉明透露，一名準買家於東涌睇樓多日，當中東環5A座高層套三房戶，僅獲業主減價2萬元，該買家仍決定以858萬元購入單位。以實用面積641方呎計，成交呎價13,385元。他又指，該區本月暫錄67宗二手買賣，已超2月全月的47宗，反映不少平盤已被消化。



市場人士認為，美國不加息的消息，勢對樓市起刺激作用。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，二手樓價將加快反彈步伐，並預期中原城市領先指數，可提早於5月份返回去年8月歷史高位。而資深投資者吳龍飛則估計，未來數月樓價會升得更急。

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