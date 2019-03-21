道指低開87點　Apple逆市升1.2%

美國聯儲局官員預期今年不會加息，美股周三在銀行股拖累下反覆下跌，道指收跌141點，周四早段繼續受壓，低開87點，報25,657點，納指挫23點，報7,705點。



聯儲局叫停加息，意味銀行息差難望擴大，影響利息收入。美國銀行周三股價急插3.41%，周四早段再跌0.59%至28.47美元。



蘋果公司(Apple Inc.)獲三家券商調高目標價，包括花旗、Wedbush及Needham。其中，花旗調高該公司目標價逾29%至220美元，預期Apple下月宣布加碼回購1,000億美元股份及增加派息。將於下周一(25日)公布新串流服務的Apple，股價周四早段報190.45美元，升1.22%。



記憶晶片生產商Micron截至2月底止第二季度，扣除部分項目後每股盈利1.71美元，高過預期的1.65美元。公司表示，會降低產量以應對需求下降，但重申預測市場下半年復甦。Micron股價早段急升4.61%至41.98美元。



另外，經典牛仔褲品牌Levi Strauss & Co股份首日於紐交所掛牌，以招股價17美元計，市值65.5億美元。是次重新上市，Levi發售3,670萬股，集資6.233億美元，創今年美國最大宗新股上市個案。

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