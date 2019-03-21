高盛：熊市風險指標超警戒線　亞洲投資者應謹慎了！

外國傳媒報道，高盛發表了一​​個旨在針對亞洲熊市風險的新指標，顯示亞洲投資者應該謹慎了！



該行指出，該指標在2018年12月達到頂峰，目前處於0.67，高於0.4的警告信號水平，暗示亞洲股市處於「中高風險」，尤其是對中國而言，儘管最近反彈推動估值達到公平價值，但需要更強勁的經濟增長，才能進一步推升市場。



高盛這個亞洲熊市風險指標，是作為其美國版本的補充，旨在幫助投資者避免大概每兩年發生一次的「痛苦低迷期」。回看該指標有助避免過去30年MSCI亞太(日本除外)指數熊市中的80%損失，惟誤報率亦有43%。



該行指，雖然還沒有找到一個萬無一失的指標，但這個熊市指標是一個能與其他指標結合使用的有用工具。

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