財經評論：美息不變非喜訊　慎防資金大挪移

聯儲局再次對貨幣政策持偏向寬鬆的取態，在在顯示其對美國經濟增長前景存在憂慮。投資者須提防，一旦市場形成美國將會「減息」的預期，或會引發經濟衰退的憂慮，並再次觸發全球資金大挪移，金融市場出現極端波動。所謂「山雨欲來風滿樓」，眼前愈是風平浪靜，投資者更要對市場變化高度警惕！



這次聯儲局會議維持利率不變，符合市場預期，局內多數委員預期年內不再加息，局方並表示有意在5月份開始放慢縮表速度，9月份停止縮表。該局的經濟預測更顯示，今年美國經濟增長預測中值為2.1%，即較去年約3%增長率下降近一個百分點，這與美國總統特朗普多次強調今年經濟會保持去年增速的取態，大相逕庭。



聯儲局主席鮑威爾重申，低通脹對全球央行決策構成挑戰，會在調整利率政策方面保持耐性。決策者對貨幣政策的溫和取態，反映對經濟前景的看法還是偏向悲觀，須對貨幣政策留有餘地，以防經濟硬着陸。如是者，美國不加息兼落實提早停止縮表，絕非好消息。偏偏如今美股估值處高位、A股氣氛轉旺、港股由低位反彈不少，資產價格表現與全球經濟趨勢似乎呈相反方向，這正是當前金融市場的危機所在。



利率期貨亦顯示，市場預計今年12月，聯儲局維持利率不變的機會達六成，而減息的機會近三成。事實上，美國縮表和減息的舉措，來得比市場預期為快的機會率明顯增加。雖然今年下半年特朗普積極部署競選總統連任之下，相信必然會想方設法阻止這個局面出現，但能否稱心遂意，不無變數，次季中美可否達成貿易協議，乃關鍵之一。



美國經濟不穩，貨幣政策正處於轉向期，將繼續困擾市場。剛公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外顯著低於預期，若然油價低企的局面生變，年內美國通脹不無變數。再看當前中國積極推動資本市場改革，並推出減稅降費措施力挺經濟，可這充其量只是「減痛」，經濟增長放緩之勢暫難扭轉。英國脫歐進程不明，是繼續拖下去還是無序脫歐，對歐洲經濟起着重大變化。全球三大經濟體處境如是，資產價格愈是高企不下，對穩經濟的憧憬愈大，意味後市調整的風險愈來愈高。



身處這場世紀大變局，眼前沒有人能準確預料到市場轉捩點來臨的時間，可引發市場重大逆轉的客觀條件正不斷增多。等到暴風臨頭才急着疏散，只怕難善其身！

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