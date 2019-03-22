古勝：金礦股中線具值博率

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，今個星期兩大事件，聯儲局議息及騰訊(00700)業績，結果已先後曝光。不過，股王收市後至公布業績，周四大市焦點反而係隻中國移動(00941)，因派息遜預期致股價被質，大跌4.7%並拖累大市。



之前古勝講過，恒指只要守穩29,000點及29,200點，急挫機會唔大，可惜周四已跌穿第一個支持位。再睇埋騰訊去年全年業績，錄得股東應佔盈利787.19億元人民幣，按年僅升10%，單計第四季，股東應佔盈利142.29億元人民幣，按年大減32%，遠差過市場預期。



故此，業績公布後，騰訊在德國法蘭克福交易的歐洲預託證券股價急挫。淡友今日好大機會乘勝追擊，恒指兩萬九關隨時不保。



雖然騰訊今日表現如何不得而知，但美國加息周期似乎完結就係鐵一般事實。點陣圖預示美國年內不會加息外，同時宣布9月停止縮表，市場更開始估計年尾有機會減息。從利率期貨市場反映，今年底聯儲局減息0.25厘機會率有近三成。



講真，中美貿易戰拖得愈耐，對美國經濟損害愈大。雖然話美國總統「侵侵」要顧及鋪路連任，此前經濟斷估唔會太差。但凡事總有例外，如果今次環球經濟畀中美貿易戰拖垮，後果真係不敢想像，惟有寄望兩國唔會玩大咗收唔到科。



受美息前景影響，美匯指數跌返96樓下，美國十年期國債孳息率落番去2.512厘。商品市場今期最威水，紐約期油升上60.12美元，金價反覆向上，最高見1,320.6美元，都咪話唔勁！



細心諗，如果聯儲局委員唔係睇到啲市場未發現的潛在不利因素，無理由會暗示年內唔加息(去年12月仲講緊今年加兩次息)，所以美國經濟增長放緩機會唔細。金價受惠美元回軟及避險需求上升兩大因素，中線前景確係可以看高一線！



周四一眾金礦股逆市呈強，其中紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)分別升5.5%、4.8%及3.4%，三者中以紫金走勢最好，剛上破短期降軌阻力。由於周四先係第一支大陽燭，相信仲有得去，首站目標前高位3.57元，中線博見4元亦唔過分，止蝕位3.2元。

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