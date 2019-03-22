黃國英：港股遇考驗　諗定應變

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，以前要等騰訊(00700)業績決勝負，豈料中國移動(00941)帶領淡友反擊，是始料不及，不過亦不至於要落荒而逃。今期短炒主力部隊用Call出擊，損失一早有個預算，所以有力趁低稍為加注。由於提早耗力太大，萬一騰訊有所閃失，就不能按照原定計劃再加倉。



爭取回報的過程中，捱打是家常便飯。有時要堅守信念，有時卻要懂得認錯，兩者之間如何拿捏是一門藝術。為了防止自己過分固執，一次失誤就鑄成大錯，所以一向會在戶口總淨值設置警戒線，一旦觸及，就會硬性減倉。雖然不是清倉，一樣有權繼續輸，但至少會大大減低輸錢的速度。



近期炒得順，兼且擁抱炒股唔炒市，避得開災區股份，所以暫時壓力未算大。不過，剩餘的安全邊際已不多，有需要釐定應變計劃，例如那些倉位將會率先要犧牲。



之所以要如此緊張，原因當然是倉位太大，而倉位太大的原因在於「贏谷」。在升浪途中，要趁市場有勢以及自己心理狀態良好疊上去，這種打法的關鍵是要懂得「輸縮」，在逆轉初期及早降低風險，才可以賺頭蝕尾，保障利潤。



今次是這個浪第一次受考驗，要在博多一次及減倉撤退之間做個抉擇，傾向前者部分原因是恃住有本錢。手鬆手緊，對判斷必然有影響，操作絕對不是理論上的客觀。而勝負往往是一線之差，在外人眼中，上述判斷便往往看成是運氣元素。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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