長實賺401億增33%　今年物業銷售入帳料五百億

長和系公布全年業績，李澤鉅首次以主席身份主持全年業績會議。他說在自己上任後，集團策略「一定無變」，財政會維持保守。去年5月完成出售中環中心令長實集團(01113)有116億元入帳，截至2018年底止長實的股東應佔溢利按年增加33.16%至401.17億元，末期息增11.71%至每股1.43元。公司今年並預計有逾500億元物業銷售入帳。



業績會上李氏多次被問到對香港樓市的看法，惟他以「沒有水晶球」為由拒絕預計今年樓價走勢，又說「睇到一個禮拜經已好叻」。但他補充有關新地產項目進度，包括公司已接納油塘私人住宅項目的補地價金額。他解釋，香港人有住屋需求，但住宅供應不足。另外影響本港經濟及就業的外圍因素包括貿易戰、利率等亦變化難測。



他又表示，集團有加大在香港的投資，「最明顯嗰樣嘢係買自己股票」，因為是「真金白銀、用自己錢買」，公司會繼續做地產這個「老本行」。



據業績報告透露，公司於2018年9月以逾2.3億元回購了長實409.8萬股，最高和最低購買價格分別為57.35元及55.55元。



撇除重估及出售投資物業前長實的溢利按年增18.76%至241.34億元。期內中港及海外物業銷售收益為120.03億元，按年減少26.13%，如計及出售於上海發展興建的世紀匯廣場，全年物業銷售收益增至189.92億元。



另外，公司已簽訂合約而尚未確認之物業銷售為631.2億元，當中有505.45億元預期於今年確認。公司在內地、香港及海外可開發土地儲備分別為9,600萬方呎、400萬方呎及400萬方呎。



2018年度公司的物業租務收益為69.3億元，按年減少2.8%，主要因為出售中環中心後導致租金收入減少。飛機租賃收益按年增29.67%至12.76億元。公司的銀行結存及定期存款為567.25億元，負債淨額與總資本淨額比率約3.6%。



另外，李氏在業績會和分析員會議上用了不少時間介紹了集團的酒店價值，指酒店部分的估值非常保守，提供逾1.5萬間客房，由於會計問題，其帳面估值僅約每方呎一千多元，並未反映現時真實的價值，一旦以現價出售，將會錄有很大的盈利。惟他補充目前沒有出售計劃。



儘管公司收入錄得增長，但長實及長和(00001)周四(21日)股價分別下跌0.44%和1.09%，至67.2和81.6元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/