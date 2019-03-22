郭家耀：息口敏感股料重新受捧

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局結束兩日議息會議，跟市場預期一樣維持利率不變，聯邦基金利率區間保持2.25至2.5厘。會後聲明表示，美國就業市場仍然強勁，但經濟活動增長速度自2018年第4季度起放緩。2月份非農就業數據略有變化，但最近幾個月平均來說，新增就業穩健，失業率仍處低位。



最近的指標顯示，家庭支出和企業固定投資的增長速度放慢。聲明亦指出，通脹增長速度比同期總體下行，主要源於能源價格下跌，但扣除核心食品與能源的核心通脹仍接近2%。雖然市場通脹指標近月向下，但長期通脹預期變化不大。當局重申對未來利率調整保持耐性。



聯儲局最新的點陣圖顯示，官員預期今年不加息，明年亦只會加息一次。與去年12月時，官員預期今年加息兩次比較，聯儲局立場明顯轉鴿。



經濟預測方面，聯儲局下調今年美國經濟增長預測至2.1%，較12月的預測低0.2個百分點，明年增長預期亦降低0.1個百分點至1.9%。核心個人消費開支預測升幅維持2%，而失業率則上調0.2個百分點至3.7%。



至於備受關注的縮表計劃方面，聯儲局將於5月起放慢縮減資產負債表的步伐，縮表規模由每月最多300億美元減至每月最多150億美元，並在9月底停止縮表。主席鮑威爾在會後記者會表示，聯儲局今年底資產負債表規模會略高於3.5萬億美元，相當於國內生產總值約17%。



聯儲局今年內不再加息，市場早有一定共識，並於利率期貨市場清楚顯示。反而縮表計劃暫停，對債息仍帶來相當影響。消息公布後，美國十年期國債孳息率大跌8個點子至2.52厘水平。



金融股首當其衝，短息跟長息之間進一步收窄，令金融股的息差收入進一步受壓，暫時應該避之則吉。相反，一些息口敏感類股份，包括地產股、房地產信託基金及公用類股份，暫停縮表應會帶來支持。整體大市方面，受惠低息環境持續，未來調整幅度亦應有限。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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