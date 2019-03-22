長和賺390億　冀提高資產價值

長江和記實業(00001)的2018年度普通股股東應佔溢利390億元，按年增11.11%，每股盈利10.11元，派末期息每股2.3元。主席李澤鉅周四(21日)會見記者和分析員時，都多番強調要提高盈利質素和資產價值。



市傳新加坡主權基金淡馬錫擬減持長和旗下零售商屈臣氏約一成股份，作價約30億美元(約234億港元)。李氏回應，無論經濟好壞，化妝品和健康產品都有基本銷售。聯席董事總經理霍建寧亦表示，得悉淡馬錫有意減持屈臣氏，「我哋都支持，有幫手做盡職審查」，叫記者可向淡馬錫查詢，笑稱怕自己失言令交易有閃失。惟兩人均沒回應會否回購屈臣氏。

赫斯基能源利潤升85%



長和2018年度收益總額按年增9.25%至4,532.3億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年增8.84%至1,135.8億。當中零售部門在24個市場的店舖數目按年增加6%至1.49萬家，EBITDA增約9%至161.64億元；港口及相關服務EBITDA增約7%至133.92億元。

集團能源業務旗艦赫斯基能源盈利淨額按年增約85%至14.57億加元，期內石油產量為平均每天29.92萬桶，按年減少約7%，主要由於2017年出售若干利潤已老化資產後加拿大西部之產量下降等。



赫斯基早前退出加拿大油砂公司MEG的收購，集團去年在澳洲併購天然氣管道公司APA亦被拒。李澤鉅說，任何併購從來無志在必得的心理。他又指，「外面風大浪大，最重要關注盈利質素」。而好質素的併購包括地域和行業分散，業務可抵抗經濟周期影響。



被問到任主席後的表現覺得如何，李氏笑謂，「咁感性好難答」，叫大家不要追問。

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