中國銀河國際：重慶百貨業務具協同效應

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，重慶百貨(600729.SH)日前公布業績，集團2018年度錄得營業收入340.84億元(人民幣‧下同)，按年增長3.55%；股東應佔溢利8.31億元，增長37.28%；扣除非核心利潤後，股東應佔溢利7.91億元，增34.91%。



我們認為，重慶百貨立足於西南地區，不斷鞏固地區龍頭地位，通過創新零售商業模式，從競爭對手中脫穎而出，對應2019年預測市盈率11.86倍，首次覆蓋並給予「推薦」評級。



去年集團實現營業收入為340.84億元，按年增長3.48%。主營業務之中，百貨的營收達到131.89億元，超市業務錄得93.48億元，電器及汽車貿易業務分別錄得營業額33.2億元及62.84億元。



去年度集團利潤的提升，主要來自兩方面：第一方面來自集團自身業務淨利潤的提升；第二方面來自集團參股的消費金融業務，錄得2.47億元投資收益。



集團的零售業務錄得綜合毛利率18.42%，按年增加0.74個百分點，銷售電器業務錄得的毛利率為眾業務之冠，達到21.47%。支出方面，集團於2018年度的費用率為14.45%，微跌0.01個百分點。策略方面，重慶百貨實施智能化為主題的創新策略，加快轉型，持續優化供應鏈。集團亦重視消費者的購物體驗，翻新部分超市及引入更多元化餐飲組合。



集團於2015年成立消費金融業務，在2017年經過第二輪融資以後，業績有所增長，現時集團消費金融軟件的註冊用戶達到6,000萬個，因引入第三方融資，令集團這方面錄得2.47億元的一次性投資收益。



風險方面，重慶百貨或需面對市場競爭加劇及來自電商方面的競爭。不過，集團的估值吸引，我們預測集團於2019年、2020年及2021年度的營收分別為353.21億元、366.35億元及380.36億元，淨利潤分別為11.89億元、15.3億元及19.32億元，預測市盈率11.86倍、9.22倍及7.3倍。

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