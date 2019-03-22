袁沛儀：避險資產區間波動

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局已經公布了最新點陣圖，料市場短線又頓失焦點，匯市重返悶局。美國近期公布的數據好壞參半，基本面及政策上均未有重大變化下，加上有傳中美貿易發展要延遲到6月才有定案，料美匯指數在96附近橫行。



至於歐洲，雖然歐洲央行已經宣布將重推TLTRO，惟市場已消化該預期，歐元短線回穩。技術上多項指標也呈中性，料歐元繼續在近月區間1.1360至1.15整固。英國脫歐進展無驚喜，延長限期是唯一選擇，英鎊理應中性，但技術上貼近保力加通道頂，料觸及1.3380後見短線調整。



主要股市只見牛皮，投資氣氛審慎，避險資產同樣無方向，估計美元兌瑞郎持續在0.9910橫行；美元兌日圓在109.80至111.90區間上落。金價在1,300至1,330美元區間上落，鐵礦石重返月初高位，支持澳元企穩0.7190，紐元反覆試穿0.6940。



沙特本月已擴大減產規模，但油組同時下調全球原油需求，油價慢升，料小幅上試63美元，料美元兌加元1.3180見支持。

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