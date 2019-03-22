林建岳旗下兩公司盈警

林建岳旗下豐德麗(00571)及麗豐控股(01125)周四(21日)雙雙發盈警。當中，豐德麗預期截至2019年1月底止6個月，股東應佔虧損將大增。



豐德麗的通告指出，根據該公司期內之初步未經審核綜合管理帳目，預期上半年度股東應佔綜合虧損，將較2018年同期之未經審核綜合虧損約1,430萬元大幅增加，主要是由於期內該公司之投資物業公平值淨額減少所致。



至於麗豐方面，該公司預期截至今年1月底止6個月之未經審核中期溢利，將較2018年同期大幅下調，主要是由於期間來自重估投資物業之公平值增值較去年同期下降，以及期內來自合營公司項目之溢利貢獻因項目銷售已經大致完成而減少。



除豐德麗及麗豐外，林建岳擔任主席的寰亞傳媒(08075)早前公布，連續三年半錄虧損，累蝕6.03億元。



寰亞傳媒上周五(15日)公布中期業績，截至今年1月底止的6個月錄得股東應佔虧損6,491萬元。業績報告更顯示，該公司截至今年1月底止的3個月，各項業務全面倒退，總營業額按年大減69.12%至6,455.9萬元。

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