東方日報B1：騰訊全年純利787億　增10%十三年最弱

股王騰訊控股(00700)周四(3月21日)公布2018年度業績，錄得純利787.19億元(人民幣‧下同)，按年僅增長10.08%，增速為13年來最慢，主要是網絡遊戲收入增長放緩。其中，第4季純利更只有142.29億元，按年顯著倒退31.58%。騰訊周四股價受壓，收市跌1.89%，報363港元。業績公布後，外圍股價進一步下瀉，美國預託證券(ADR)早段報355.58港元，較港收市價低7.42港元或2%。



騰訊業績公布前，周四股價已率先回落，最多曾跌2.22%，收市仍然下跌近2%，沽空金額則按日增加逾一成二至約11.9億港元，沽空比率15.33%。



業績通告顯示，若按非通用會計準則(non-GAAP)計算，去年騰訊純利按年增加18.95%至774.69億元，增幅較2017年同樣顯著減少。其中，第4季non-GAAP純利為197.3億元，按年增加約13%。



另外，該公司建議派發末期息每股1港元，按年增加13.63%。



截至去年12月底止全年，佔整體收入比重最大的增值服務(VAS)，收入按年僅增加14.71%至1,766.46億元。市場最關注的網絡遊戲業務收入，按年更僅輕微增加6%至1,040億元，當中智能手機遊戲收入按年增加24%至778億元，個人電腦(PC)遊戲收入則按年倒退8%至506億元。若單看第4季，該公司手遊及PC遊戲收入分別按季倒退2.56%及9.67%。



管理層於業績記者會上提到俗稱「吃雞」的《絕地求生》遊戲在海外反應熱烈，惟現實是在內地遲遲未獲監管機構批准商業化(玩家課金)。問到「吃雞」是否已經變現無望，總裁劉熾平直言暫時還在「積極溝通」，沒有新進展，但會透過不同修改嘗試闖關。他又說，內地並非對這類遊戲徹底落閘，遊戲行業可望隨着內地復批遊戲有所改善。



至於VAS另一個環節的社交網絡的收入，去年增加30%至726.54億元，期內數碼內容訂閱總數增長超過50%至1億以上。然而，視頻及遊戲內容增加及手遊渠道成本增加，導致增值服務之毛利率按年下滑約2個百分點至約58%。



單看去年第4季，增值服務毛利率只有約53%，不但連跌3季，更較去年首季低近10個百分點。首席財務官羅碩瀚補充說，PC遊戲毛利率較高，可惜玩家逐漸轉至手遊，而且旗下手遊當中，毛利較高的自研遊戲不及以前。另外，視頻服務毛利較低，亦拖低VAS的毛利率。



事實上，去年騰訊經營現金流為1,064.43億元，按年大致持平，但投資耗用現金流卻按年大增近58%至1,519.13億元，導致現金及現金等價物減少。該公司去年底淨負債(負債較現金多)121.7億元，儘管按季顯著改善，惟與去年底相比依然是正轉負。



劉熾平指「雖然淨現金是有點負」，但相對市值及現金流來看並不大，因此公司不會因此考慮分拆業務或到別的市場掛牌。即使對科創板「維持關注」，但現在沒有計劃要回內地上市。



業績又顯示，該公司去年從美團點評(03690)上市錄得公允值收益，以及若干投資公司估值上升，因而錄得其他收益淨額167.14億元，但因部分投資對象要減值撥備，數字較之前一年為低，第四季更因此而錄得其他虧損淨額21.39億元。劉熾平稱對此不太在意，騰訊的投資理念是發掘有長遠機會的公司。他又說，暫時沒有計劃分拆業務上市。



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