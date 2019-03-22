追捧風險資產道指曾升200點　蘋果公司漲3%

美國聯儲局全面放慢利率正常化步伐，利好風險資產，美股道指曾升逾200點，目前報25,932點，升186點；標指報2,848點，升24點；納指報7,813點，升84點。



蘋果公司升約3%，投行Wedbush分析師Daniel Ives發布報告稱，蘋果公司即將發布的流媒體視頻服務步入正軌後，每年有望為蘋果帶來額外的100億美元的營收。



在美聯儲釋放鴿派信號後，市場對該機構今年減息的預期大幅升至50%左右。



周四美國國債孳息率繼續走低。10年期國債孳息率降至2.517%，使其與3個月期國債的孳息率展期不到6個基點。

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