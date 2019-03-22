任人睇！Fb被爆非加密形式儲存用戶帳號密碼

外國媒體報道，Facebook以非加密的純文本形式儲存了「數億」個用戶帳號密碼，供數萬名公司員工閱覽；Facebook在一篇博文中證實了這一報道。Facebook股價目前升0.51%。



據報，受影響用戶可能多達6億用戶，佔Facebook的27億用戶基礎的很大一部分。



Facebook解釋，「作為份例行安全檢查的一部分，我們發現一些用戶密碼以可讀格式存儲在我們的內部數據存儲系統中。這引起了我們的注意，因為我們的登錄系統被設計成使用使密碼不可讀的技術來屏蔽密碼。我們已經修復了這些問題，作為預防措施，我們將通知所有被我們發現密碼以這種方式存儲的人。」

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