無現金商店涉歧視　美各地擬禁Amazon Go

外國媒體報道，美國各地掀起出台「無現金商店禁令」的風潮，最新的有新澤西州。該州立法者認為，不收現金的零售店是對低收入消費者的歧視，因為他們可能根本沒有銀行帳戶或信用卡。



另外，三藩市最近亦有意將一項旨在禁止無現金零售商的提案擴展至納入將Amazon Go無人零售店。新提案稱，拒絕將現金作為支付方式意味着將太多人排除在外。



其實早於本月初，費城市長吉姆肯尼（Jim Kenney）簽署了法案，要求商戶不得拒收現金。否則，最高將面臨2,000美元的罰款。



而亞馬遜曾警告費城官員，如果禁令生效，亞馬遜可能會取消在該市開設Amazon Go無人零售店。



亞馬遜於去年拓展Amazon Go無人零售店業務，並在芝加哥、舊金山和西雅圖等城市開設了7家Amazon Go。Amazon Go不配備收銀員，通過一系列傳感器和攝像頭，顧客只需從貨架上取物品，出門時自動收取費用。

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