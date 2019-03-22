下次債息曲線再度傾斜　可能係呢原因

市場認為美國國債孳息率曲線的倒掛風險突出，但這也加深了交易員追逐的下一波市場走勢。這個走勢可能是短期利率大幅度走低，從而導致孳息率曲線再度傾斜。這可能是由美聯儲對經濟前景失去信心，並且官員們需要恢復降息的初步迹象所引發。



BMO的利率策略師Jon Hill表示，市場正在「接近收益率曲線將開始牛市陡化的時期，這將成為投資者在2019年面臨的最重要決策之一。」



事實上，陡化已經在孳息率曲線的某些部分出現。，5年期國債孳息率降幅大於30年期收益率，從而促使兩者利差在周三觸及2017年11月以來最大。

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