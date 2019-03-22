【獨家專訪】滙豐梁兆基：加息周期告終　港樓價勢再上

美國聯儲局今年無望加息，香港利率何去何從？滙豐銀行亞太區顧問梁兆基接受《東網》專訪時表示，相信美國於明年亦不存在加息空間，隨今輪美國加息周期已經完結，港息上升步伐將跟隨告終。



他指，美國加息條件逐漸消失，對於美國聯儲局今次偏鴿的論調，坦言不覺奇怪，該行預期美國今年加息機會不大，當美國不存在加息機會時，香港實難有上調最優惠利率空間。他坦言，去年加息很可能是今輪加息周期的最後一次，儘管香港銀行同業拆息低於美息，香港未來的加息機會微乎其微，預期今年港息「不加不減」。



美國聯儲局按兵不動，滙豐昨日(21日)亦宣布最優惠利率維持不變，保留於目前5.125厘水平，該行上一次加息行動為去年9月28日，當時是由梁兆基公布加息0.125厘的決定。



今年香港金融管理局已5次承接港元沽盤，他認為目前香港銀行體系結餘仍有相當大的數額，金管局入市主要是港美息差拉闊，令金融機構的套息活動增加，惟當港元拆息持續上升，市場套息交易誘因會驟減，相信入市不會是連續性情況，目前亦未見資金大規模離開香港。



早輪樓市有所調整，他指是由於市場擔心利率會持續上升，惟目前有關加息憂慮已完全消失，會對樓市帶來「振奮」作用，近月香港樓價已呈現反彈，預期香港樓價未來會緩慢向上，今年整體升幅有低單位數，強調樓價掉頭大跌的機會甚微。



對於美國今年會否掉頭減息，他認為需視乎美國經濟前景及中美貿易談判發展，目前判斷美國的減息機會實屬言之過早，相信美國在考慮減息時，會相當謹慎並且深思熟慮，不會貿然重施故技實行量化寬鬆政策。

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