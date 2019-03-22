【股民熱話】香港股民鐵三角組合：領展、煤氣、港鐵

香港地，唔投資，打份工，難有出頭天！樓價貴，儲錢買唔起磚頭，可以買股票博資產增值財息兼收。不過，正所謂「力不到不為財」，買中資股、民企股，難以了解其業務實況，一個唔小心買中劣股，隨時血本無歸。還是長揸優質香港企業，可以日日睇到實質營運，心裏有個數！



對於香港股民，也許有三隻港企股票可以組成鐵三角組合，分別是領展房產基金(00823)、香港中華煤氣(00003)及港鐵公司(00066)。



先講領展，主要經營及管理香港公屋商場及停車場，近幾年積極重組物業組合，出售非核心物業，並衝出香港，適量投資內地市場。截至去年9月底止中期，旗下投資物業(包括香港發展中物業及內地物業)估值總額達2,097億元，較2018年3月底止增加3.3%。受惠較同業活躍的資產管理及股份回購計劃帶動，其股價自去年中升至今年以來高位累升幅度達三成，加上近3厘股息，回報確實不錯。



再看煤氣，2017年及2018年度純利分別增長13%及20%，息率近2厘，且自2010始每年均10股送1股紅股，2016年以來至今股價已翻一番，一眾小股東財息兼收，嗒糖！



至於港鐵公司(00066)，近年備受鐵路事故及沙中線工程醜聞揭示管理問題所困擾，惟股價不失其防守性。就如近日港鐵為新系統進行測試觸發的撞車事故，股價都只是小幅調整便告回穩，皆因現行機制，港鐵繳交有限罰款了事，對公司盈利影響不大。加上嚟緊鐵路網絡日趨完善，運輸收益基礎穩固，加上公司鐵路上蓋物業發展收益將會增加，盈利前景能見度高，在經濟不穩定因素驟增之下，港鐵也是進可攻退可守之選。



整體而言，三者之中，以港鐵的估值算是相對落後，而煤氣則以穩健取勝，領展估值確處歷史波幅的高位，惟若未來能將管理經營在廣東省發揚光大，發展潛力又不容低估。整體而言，呢三隻港企實力股，可以考慮組成鐵三角陣容長線持有，博取長期資本增值及股息收入，策略宜逢調整留意吸納機會。



東方產經專欄作者 帥哥



領展房產基金(00823)股價：

https://bit.ly/2TkTHGP



香港中華煤氣(00003)股價：

https://bit.ly/2LJIAEB



港鐵公司(00066)股價：

https://bit.ly/2UPPZqo



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