【市前重點睇】道指收升216點　英鎊重上1.31

●美匯指數重上96關，最新反覆企96.4水平，圓匯企110.7；歐元兌美元回至1.137；英鎊低見1.30，最新企1.312。港匯升上7.847。離岸人民幣在6.70水平。金價大幅波動，最新回至1,309美元，布油報67.8美元，紐油在59.9美元水平。道指期貨偏軟。



●歐盟將英國脫歐日期延遲至4月12日，防止下周發生無協議脫歐。https://bit.ly/2FiXLme



●港股ADR比例指數上揚，收報29,196點，升125點或0.43%。騰訊控股收報368.05元，較港收市升5.05元。



●聯儲局明確鴿派立場，道指曾越二萬六關，收市報25,962點，升216點；標指報2,854點，升30點；納指報7,838點，升109點。https://bit.ly/2ulRjph



●美10年期國債孳息率漲1.06個基點，報2.5369%。



●歐股表現波動，英國富時100指數升0.88%，報7,355點。德國DAX指數跌0.46%，報11,549點；法國CAC指數跌0.07%，報5,378點。https://bit.ly/2HyxCmU



●英國央行維持利率不變。央行調查約有三分之二公司表示，開始實施應對英國無序脫歐的緊急措施



●歐洲央行指3月份作出的推遲加息並提供新長期貸款的決定，旨在推動通脹朝著目標水平靠近。



●5月紐約原油期貨收跌0.25美元，跌幅0.42%，報每桶59.98美元；布蘭特5月原油期貨收跌0.64美元，跌幅0.93%，報每桶67.86美元。



●4月紐約黃金期貨曾高見1,320.2美元，收市升0.4%，報每安士1,307.30美元。



●知情人士透露，上交所據悉鼓勵機構上報公募REITs項目，鼓勵上報北京、上海、廣州、深圳、雄安、海南、長租公寓等相關項目。



●上交所開始組建科創板上市委及諮詢委會員。有報道指，科創板IPO企業名單或將今日預先披露。



●騰訊季度利潤不及分析師預期，截至12月3個月，淨收益下降32%，至142億元人民幣。

-傑富瑞將騰訊目標價由405元上調至420元，評級「買入」。



●挪威央行將關鍵利率上調25點子至1厘，並表示未來6個月極有可能上調利率。挪威克朗創4個月新高。



●【獨家專訪】滙豐梁兆基：加息周期告終，港樓價勢再上。https://bit.ly/2HIJOkc



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其他精彩新聞：東方日報B1：騰訊全年純利787億 增10%十三年最弱

https://bit.ly/2WiOCAZ



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