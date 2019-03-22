【空軍透視】中移兩面受襲　下一支持在...

中國移動(00941)去年多賺3%至1,178億人民幣，業績符合市場預期，但末期股息按年減少12%，且營收略低於市場預期下限，而今年派息指引為穩定，刪除咗前年指引「穩中有升」字眼。該股周四(21日)升至87.7元的近兩年半高位後掉頭回落，即市曾挫近半成低見82.9元。



該股績後被多間大行唱淡，瑞銀認為其派息指引可能令部分投資者略為失望，維持「買入」評級，目標價94元。瑞信亦指公司無披露5G投入預測，維持對「中性」評級及目標價82.5元。至於摩根士丹利則予其「減持」評級及目標價70元。



中移派息未如預期，「空軍」及「北水」沽盤亦齊齊出動。資料顯示，該股周四之沽空金額增至3.56億元，為最近兩周最多，沽空比率為12.5%。另外，其港股通亦錄得淨流出1.48億元，反映市場資金正積極部署淡倉。



該股去年7月走勢呈一浪高於一浪，惟周四以一支大陰燭向下，且成交急增，反映沽壓不輕，後市有機會進一步考驗升軌底部約81元水平支持，若短線失守該水平，則確認跌勢已成，持貨者宜把握落車機會。

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