亞洲股市：日股穩升　日立製作所漲3%

受蘋果公司等科技股做好帶動，道指收升216點。亞洲主要股市跟升，日股假後復市，日本日經225指數早段升31點或0.15%，報21,640點。



日本2月CPI維持0.2%，低於預期增長0.3%；3月PMI初值報48.9，與前值持平。日本財務大臣麻生太郎稱，經濟保持溫和復甦，將如期在10月上調消費稅。



板塊方面，資訊技術股升近2%，能源股升0.9%，地產股升0.5%，金融股跌0.3%。個股中，安川電機漲4.5%，鈴木汽車及日立建機齊升逾2%，日產汽車升0.7%。



日立製作所漲3%。交通運輸公司FirstGroup為倫敦至蘇格蘭項目訂購5架日立列車。



日本煙草2月香煙銷量按年跌7.2%，股價跌1%。



營運「室內遊樂園」的Aeon Fantasy跌0.6%。公司將全年營業利潤預測調低30%。



GMO Internet跌0.8%。Jefferies將其評級由「買入」下調至「持有」。



南韓首爾綜合指數升8點或0.41%，報2,193點。韓國航宇工業及保寧製藥均升超過2%，三星電子升2%。



澳洲悉尼普通股指數升53點或0.86%，報6,307點。板塊方面，醫療保建股升1.4%，能源及地產股分別升0.6%及0.4%。個股中，艾維塔醫療抽升8%。



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