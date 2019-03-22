【即市分析】港股將進入「過山車」模式　點算好？

東方產經專欄作者HS哥：股市最有趣之處就係不時存在變數，如果唔係咁，數學家同經濟學家就一定贏大錢啦！



當大家都以為美國年內唔會加息之際，美國聯儲局就更進一步，突然指9月要停止縮表。記得之前主席鮑威爾仲好威水，話唔會聽任何人話，去年12日都依然好「鷹」，豈料一個華麗轉身就即刻鴿到唔鴿，市場炒減息之聲增加，相信一向話聯儲局唔應該加息的「侵侵」今期就最高興。



事實上，港股年內一直炒作中美兩國幣策轉鬆及中美貿易談判等主題，如今再加多個美息隨時轉向因素，變數增多直接增加港股後市波動性及波幅，恒指周四(21日)唔經唔覺又跌番落兩萬九邊，周五都未知點行，所以自問係風險承受能力有限之投資者，記得嚴控注碼大小，尤其是具桿槓的衍生工具，做好風險管理，港股過山車隨時又再起動！

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