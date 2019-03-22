【即市分析】騰訊業績後點樣部署？

東方產經專欄作者桃桃：股王騰訊(00700)公布2018年度全年業績，期內錄得股東應佔盈利787.19億元(人民幣‧下同)，按年升10%，低於市場預期822.9億元；每股盈利8.336元，擬派末期息每股1港元。更令市場失望的是，單計去年第4季，股東應佔盈利142.29億元，差過市場預期175.5億元，更按年大減32%，為2005年上市以來最大單季跌幅，且淨利潤率也下降至16.8%，為近年來單季度最低。



季度業績差透，股價受壓係預期之內。不過，股價是睇前景展望，並非看往績，對中長線投資者而言，短期股價波動，或可提供上車機會，尤其是年中內地將推科創板，科技板塊的氛圍值得期待。加上騰訊開始在內部重組提升效益，政策風險亦見緩減，中長線實不用過於悲觀。



純以技術走勢分析，短線顯然缺乏動力上試380元，而向下有機會回試250日線351元承接，而今浪上升軌的重要支持在50日線約345元水平。若然有貨在手，短期波動講緊都係半成左右，長坐的話可以按兵不動；若作短炒，一旦失守351元可以先行落車，等落番50日線再考慮是否翻兜。



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