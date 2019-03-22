A股快報：滬綜指失守3100關　創指跌近2%

滬深股市反覆下跌，滬綜指跌穿3,100點關，曾低見3,064點，半日仍跌23點或0.77%，收報3,077點；深成指亦跌122點或1.24%，至9,747點；創業板指數跌32點或1.89%，報1,671點。



板塊方面，金融股跌1.7%，煤炭、有色金屬及船舶製造股齊跌逾1%。





【10:09】A股快報：金融及資源股受壓 創指跌逾1%

A股反覆低走，滬綜指最新跌14點或0.4%，報3,086點，失守3,100點關；深成指跌79點或0.8%，至9,790點；創業板指數跌27點或1.6%，報1,676點。



板塊方面，船舶製造股跌1.4%，金融、煤炭、鋼鐵及水泥股全線跌1%。



目前雄安新區由規劃階段轉入建設實施階段。雄安新區概念股有炒作，京漢股份升停板，南國置業及太空智造漲4%，冀東裝備及青龍管業升2%。





【09:25】A股快報：兩市窄幅上落 金融股偏軟

內地股市窄幅上落，滬綜指低開0.73點或0.02%，報3,100點；深成指輕微高開2點或0.02%，至9,871點；創業板指數高開0.11點或0.01%，報1,703點。



板塊方面，水泥及有色金屬股齊跌約0.5%，金融股跌0.3%；地產股靠穩，傳媒娛樂股升0.3%，船舶製造股升0.8%。



浦東建設及浦東金橋擬參設浦東科創投資基金，總規模55億元。兩股升停板。



廣匯能源高開0.6%。公司擬發行可轉債，總額不超過30億元人民幣，計劃用於股份回購等。



北京銀行高開0.6%。公司擬與ING Bank設立合資銀行。



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