股王業績：植耀輝建議350元以下分段買

騰訊控股(00700)去年第4季盈利表現差過市場預期，但獲大行護航下，股價周五早間靠穩。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，今次騰訊業績中性，投資者宜把業績拆開來看，不要只看盈利大數。他相信集團最壞時刻已過，因去年市場最擔心其遊戲不能賺錢，但現時隨着內地陸續審批遊戲版號，不明朗因素開始消除。



後市表現還要看騰訊的業務發展方向，因集團之前進行了架構重組，冀把業務多元化，重點不再放在遊戲身上，而從去年第4季度業績顯示，增值服務佔比下降，互聯網廣告及其他業務佔比愈來愈高，反映重組逐步見成效。當然，業績較差的地方是去年第4季互聯網廣告業務受經濟轉差影響，增速不算好，成本控制亦較差。



總結而言，他對騰訊整體業務今年仍樂觀，建議有貨的投資者可繼續持有，但若未有貨，可考慮待股價回至350港元以下分段買入，年內目標價先看400元。

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