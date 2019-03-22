【大行報告】騰訊續獲普遍唱好　大摩上望408元

股王騰訊控股(00700)公布去年純利787.19億元人民幣，按年增長10.08%，末季盈利按年大減32%。惟各大行依然唱好騰訊，至少6間大行調升其目標價。



麥格理維持騰訊「跑贏」的投資評級及494港元的目標價，為全城至牛。騰訊早間曾漲1.82%，高見369.2元。



大摩、摩通及瑞信齊調升騰訊目標價。大摩由369.97元調升至408元；摩通由375元調升至415元；瑞信由411元調升至428元。至於德銀、花旗及滙豐目標價分別為416元、430元及412元。



中金則把投資評級由「持有」下調至「持有」，目標價維持365元。



瑞信發表研究報告，指騰訊去年第四季收入和非通用會計準則盈利勝市場預期，予股份「跑贏大市」評級，12個月目標價428元。



瑞銀指騰訊去年第四季較高的收入和較低開支，抵銷了毛利較低的影響。其中，第四季遊戲收入242億元人民幣，與該行預期相若，而手遊收入較佳，抵銷了較弱的電腦遊戲收入。集團廣告收入170億元人民幣，低於該行預期的2.8%，但社交網絡和其他收入稍佳。該行給予騰訊「買入」評級，12個月目標價400元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/ 4