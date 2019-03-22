【即市分析】中國汽車業迎「大洗牌」　誰是贏家？

藍籌中資汽車股吉利汽車(00175)宣布去年度業績，受內地經濟增長放緩拖累，去年公司僅完成銷售目標的95%。管理層更明言，今年車市仍存在不確定性，公司需要理性及重新調整銷量，故將今年銷售目標保守定為151萬輛，僅較去年銷量微增0.6%，並預視未來幾年，汽車行業將出現「大洗牌」。



事實上，隨着內地加大對外開放市場力度，外資汽車企業全力進軍內地市場，意味本土汽車企業須面對更大的外來挑戰。大如吉汽的車企日子難過，中小車企更須面對存活的問題，行業「大洗牌」的說法不無道理。



此外，中美貿易戰的背景之下，內地經濟增長放慢，汽車市場供需關係呈現飽和，高增長的日子已成過去。再者，在中外選擇增加之下，消費者對汽車性價比的觀念轉變，亦為本土車企帶來挑戰。



可以預見的是，未來內地汽車業，可能會出現兩個現象。第一，是市場份額趨歸邊，擁有創新研發能力和資本優勢的大型車企，會搶佔市場份額；第二，車企要分出勝負，不再獨取決於一年出多少個車款，更關鍵的，是車企創新的能力。車企銷量與毛利率的高低，將取決於能否在產品的性能、設計，車聯網、配套、售後服務及創新技術如無人駕駛等建立優勢。



當然，內地經濟增長放緩，消費模式在轉變，消費者不再盲目追求產品牌，尤其是外國品牌，也許能為本土品牌帶來機會，情況如智能手機市場。故對內地汽車業而言，未來是危與機並存。



綜觀一眾汽車股(汽車股板塊表：https://bit.ly/2zj2lAO ) ，長線而言，吉汽、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)都是有條件跑出的車股，惟短期經營環境的局限之下，板塊估值須時間消化下調壓力，預期股價會以上落波動為主。策略只宜中短線在技術指標出現超賣一段時間再分注收集，博食轉反彈浪就割禾青。買來長坐的話，現時並非適當的時候。



東方產經專欄作者司慕渢

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