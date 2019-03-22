【專家樓評】張翹楚：寧買當頭起有So嗎？

香港樓價與成交量開始回暖，連差估署的1月份私宅指數也微升0.08%，開始又有朋友問甚麼時候可以入市？在香港買樓，很多人的心態都是「寧買當頭起，莫買當頭跌」。



然而，以往很多人能從住宅買賣賺錢的，都不是一種投資抉擇的成果，而是因為各種家庭理由，如結婚、生小孩等，而被逼入市，被逼賺錢。



買甚麼地區也是一樣，若然一開始買、賣物業就不是從投資因素出發，即使能賺錢也是運氣使然。當用同樣的運氣，去買第二個單位，想賺錢的話，就等同玩角子老虎機，贏了一鋪，不取彩金，再博連贏。



如果是轉戰海外樓，就如在一個賭場贏了錢，希望跑到另一個場，繼續贏錢一樣，而連贏的機會率有多高，大家都心裡有數。



其實投資物業的正確觀念，應該要分析多個因素，例如物業回報率與其它不同風險投資回報率的比較、按揭成本。而回報率與按揭成本又與銀行利率跟投資風險息息相關。



另外，土地供應與房屋供應的時間表、以及需求的來源，如本地買家和海外買家的比例、買家選址的心態等，而投資海外物業更要注意匯率風險。任何投資涉及高槓桿比率，就如物業投資，買物業一定不能用私人情感作決定。



泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚



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