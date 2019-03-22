【即市分析】港交所點解要「以慢打快」？

東方產經專欄作者帥哥：騰訊控股(00700)及中國移動(00941)已先後公布業績，美國聯儲局亦已一如預期維持利率不變，但港股明顯無乜力水，就連隻香港交易所(00388)股價走勢都開始有點唔對路，唔通要開始撤退？



講真，港交所股價以往多次行先大市一步，觀其走勢確對後市整體部署有一定幫助，如果唔係都唔會叫做「港股晴雨表」啦？



從基本面睇，中美兩地幣策轉寬鬆、集團早前指正初步研究如何增加中小型公司股份整體流通量及新三年計劃《戰略規劃2019至2021》、MSCI增A股比重等，全皆利好該股前景，惟上述因素都要一段時間才顯效果，反之該股股價自3月初至今與14日RSI呈及MACD皆呈頂背馳，技術面轉勢回落機會唔細，故策略上現時只宜減磅食胡，而非逢低再買進之時。



當然，如果博中美貿易談判將有好結果，咁集團股價受市場氣氛刺激再上亦有可能，但估計屆時升浪持續時間較長，要買貨亦不急於一時，反而候其股價上破前高位281.8元先再追入都咪遲，總知今轉「以慢打快」勝算反而更大！

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