港股格局：林家亨籲吸地產股　騰訊宜觀望

恒指周五早間一度倒跌逾200點，國農證券董事總經理林家亨表示，美股隔晚向好，但港股不跟升，表現令不少人失望。



過去兩日市場對中美貿易談判結果轉趨審慎，加上兩大重磅藍籌騰訊控股(00700)及中國移動(00941)業績一般，引起短期沽壓，恒指今周二在保歷加通道頂線附近見頂回落，現已回落至中軸附近。



他認為恒指現時是中期調整，投資者不用太擔心，因為美國聯儲局今年或不加息，對香港地產股利好，例如周五早間恒基地產(00012)及領展房產基金(00823)依然逆市靠穩，此板塊可以候低吸納，但今次帶動恒指回落的騰訊和中移宜先觀望。



另外，近期恒指沿着保歷加通道內波動，投資策略可以是觸及頂線時沽貨減持，當回落到接近底線時買貨。現時恒指在保歷加通道中軸附近拉鋸，可開始留意入市機會。暫時來看，恒指回落至通道底部還要跌多約500點，短期機會不大。



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