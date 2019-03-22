布里斯班現樓30萬澳元入場　租金回報可達6厘

澳洲悉尼樓價高企，投資者轉移至樓價相對低水的布里斯班，位處布里斯班的住宅Jade，是當地豪宅區Ascot、Hamilton及Clayfiel交匯點。雲集頂尖大學，且鄰近火車站，生活和交通配套完善，住屋及租賃需求龐大，是澳洲物業投資首選。項目已屆現樓，可即買即收租，每年租金回報可達6厘。現再度加推單位，入場費由30萬澳元起。



貴為澳洲第三大城市，布里斯班國際機場是澳洲東部去往東南亞等熱帶國家的中轉站，市內交通系統發達，搭乘火車即可直達凱恩斯、黃金海岸、陽光海岸等著名景點。當地擁有多元化及持續性的經濟發展，經濟已經迅速擴大到價值1,350億澳元，佔昆士蘭州經濟總量的48%，預計至2031年將會超過2,110億澳元。



近年，澳洲政府大力發展布里斯班基建設施，包括交通設施、旅遊娛樂以及教育等範疇，創造大量就業機會，刺激當地經濟發展，從而推動樓價向上。



Jade坐落布里斯班北部黃金地段Albion區，是當地著名高級住宅區，區內生活配套完善，毗鄰賽馬場和公園，雲集了各式各樣的商店和食肆，應有盡有。離核心商業區僅4公里，數分鐘即可步行至Albion火車站，15分鐘即抵布里斯班機場，交通便利。項目亦毗鄰著名私校女校昆士蘭科技大學及昆士蘭大學等優質學府。另附近亦都有多間醫院，師生及醫務人員客源充足，不愁租務。



Jade分4期發展，供應360個單位，戶型由一房至三房間隔，實用面積由62至163平方米不等，戶戶設露台，高層更可望河景，全部單位配備豪華裝修。自設室外游泳池、健身室及綠化園林等。



AP Assets本周五、六及日將於灣仔新銀集團中心辦物業展銷會，同場設講座，講解澳洲移民以及里斯本投資新趨勢，教路投資如何慳稅。



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布里斯班Jade物業展銷會

舉辦機構：AP Assets

日期：3月22至24日（周五至日）

時間：上午10時至晚上6時（周五）

上午11時至晚上7時（周六及日）

地點：銅鑼灣告士打道189-200號新銀集團中心28樓

物業展銷會預約：https://bit.ly/2W1okTH

查詢電話： 6502 3336

： 9013 6180

Whatsapp即時通話：https://bit.ly/2HmBDe8