【瑞通推介】跟蹤騰訊及中移購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局暗示今年不加息，利好風險資產表現，道指隔晚曾升穿26,000點關，收報25,962點，升216點或0.84%。



權重藍籌業績牽動港股表現，恒指昨在中移及騰訊調整下回軟，今日(22日)回升逾百點，重返29,200點水平，結束連跌走勢。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾3,300萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,500萬元，反映投資者趁港股調整部署好倉博反彈。



騰訊去年業績差過市場預期，全年賺787億元人民幣，按年增10%；單計第四季，純利按年跌32%，為上市以來最大季度跌幅，主因遊戲業務增長放緩拖累整體表現。今早股價於364元水平靠穩，即市支持為10天線(361元)，上方370元為短期阻力。昨有逾2,300萬元資金淨流入騰訊好倉，淡倉同日亦有逾3,900萬元淨流入，後者是連續第5日錄淨流入。



中移去年多賺約3%至1,178億元人民幣，但49%的派息比率遜市場預期，拖累該股倒跌4.76%收市，為全日表現最差藍籌，連續5日升勢亦告終。股份今早跌勢持續，低開逾3%，跌穿82.56元的50天線，低見80.05元，創近期低位，其後跌幅收窄至不足2%。昨有近640萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄4萬元淨流出。



去年多賺近32%的石藥，績後連日獲資金追捧，配合旗下新諾威在深交所掛牌，帶動石藥昨收升逾3%，成為表現最好藍籌，股份連升5日，累績升幅超過15%，14日RSI正邁向70的超買水平。今早股價續於高位爭持，一度重返15.3元附近，升約2%，繼續回補去年12月初的下跌裂口。昨有300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄30萬元淨流入。



友邦今月數次上衝80元不果，連續3日向下調整，累跌3.5%，10天和20天線已失守，今早回穩，於77元附近爭持，暫仍處10天和20天線之下，即市支持留意一個月低位74.7元。昨日分別有逾40萬元和70萬元淨流入友邦好倉和淡倉。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62202)收回價28,610點，槓桿比率44.8倍；

恒指熊證(67035)收回價29,690點，槓桿比率36倍；

騰訊牛證(58332)收回價350.1元，槓桿比率16.8倍；

騰訊熊證(68140)收回價379.9元，槓桿比率21.7倍；

中移牛證(61129)收回價77.38元，槓桿比率13倍；

中移熊證(61137)收回價91.9元，槓桿比率6倍；

長和牛證(58809)收回價77.8元，槓桿比率13.4倍；

長和熊證(58822)收回價86.8元，槓桿比率9.4倍；

友邦牛證(57802)收回價70.07元，槓桿比率10.2倍；

友邦熊證(64586)收回價84.5元，槓桿比率8倍；



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購(26138)行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.6倍。



騰訊輕微價外、中年期購(29371)行使價418元，2019年11月到期，實際槓桿6.8倍。



騰訊貼價、中短期沽(25958)行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿8.2倍。



長和輕微價外、中短期購(27948)行使價90元，2019年9月到期，實際槓桿9.5倍。



中移輕微價外、中短期購(25775)行使價88.88元，2019年8月到期，實際槓桿11.6倍。



中移輕微價外、中短期沽(24568)行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿10倍。



石藥價內、中短期購(18471)行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿3.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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