【即市分析】體育用品股強勢有因...

東方產經專欄作者股博士：李寧(02331)公布截至去年全年業績，期內錄得純利7.15億元人民幣，按年增長38.8%，並派每股末期息8.78分，上年同期未有派息。在佳績支持下，該股今早(22日)強勢向上，即市創出12.56元的52周新高，現升8.5%報12.38元。



事實上，多隻體育用品股近期公布之業績均予人驚喜，安踏體育(02020)去年全年多賺32%至41億元人民幣，且集團與方源資本及騰訊(00700)等組成的財團，宣布成功完成收購芬蘭運動商Amer Sports的公開要約，利好消息支持下，股價屢創新高，以現價51元計，較1月初低位34元已累升50%。



至於特步國際(01368)去年純利升60.9%，並派末期息9.5仙，亦帶動股價飆高，近日主要在6元樓上高位整固。而李寧今次業績亦勝預期，難怪股價再抽高。



事實上，內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，體育用品股可食正是次消費潮。國家發改委及體育總局早前已定下目標，冀於2020年將全國體育消費總規模提高至1.5萬億元人民幣。而由近期板塊業績表現所見，行業亦似乎正踏入穩步增長階段，加上派息有驚喜，不妨吼位小注跟進。

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