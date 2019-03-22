【大行報告】大摩叫增持中海油　Bernstein睇18元

摩根士丹利將中海油(00883)評級為「增持」，目標價14.84港元。分析師指中海油「回歸成長」；如果能實現到2025年每日200萬桶目標的話，將發展成大型國際油氣公司。公司連續5年降低成本是另一個驚喜。而其2019年儲量替代率超過120%，不僅可緩解對儲備壽命的擔憂，也為未來幾年的產量增長奠定堅實基礎。



Bernstein維持中海油「跑贏大市」評級，目標價18元。報告指，公司的現金流比預期更強勁，2019年是增長周期的開端，預計直到2025年的產量複合年增長率將為6%。強勁的儲備替代率將減輕對產量增長可持續性的擔憂。



Jefferies的評級為「買入」，目標價17.75元。報告指管理層的海外資產和長期產量指引變得愈來愈積極，儲備項目正在把公司再次變成增長型公司，並指股票「仍然便宜」，因為估值比北美同行低30%左右。



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