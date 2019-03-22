樓價UPDATES：都會駅單日連錄3宗成交

二手市場交投暢旺，將軍澳指標屋苑都會駅單日連錄3宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鴨脷洲利東邨東業樓低層9室，實用面積381方呎，以白居二的綠表價289萬港元成交，實用呎價7,585元。



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九龍區



●將軍澳都會駅1期2座中層D室，實用面積642方呎，三房間隔，以985萬元成交，實用呎價15,343元。



●將軍澳居屋唐明苑A座唐輝閣低層4室，實用面積539方呎，兩房間隔，居二市場成交價506.8萬元，實用呎價9,403元。



●九龍塘尚御3座中層C室，實用面積989方呎，三房間隔，原開價2,500萬元連車位放售，獲買家零議價承接，實用呎價25,278元。



●長沙灣喜漾2座高層F室，實用面積408方呎，一房間隔，以680萬元沽出，實用呎價16,667元。



●奧運浪澄灣9座高層C室，實用面積816方呎，三房間隔，望海景，景觀開揚，以每月租金4.3萬元租出，實用呎租52.7元。



●深水埗銀海大廈高層A室，實用面積308方呎，兩房間隔，以488萬元成交，實用呎價15,844元。



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新界區



●沙田帝堡城1座高層H室，實用面積580方呎，兩房間隔，議價後以880萬元易手，實用呎價15,172元。



●大埔嵐山2座中層B室，實用面積928方呎，三房間隔，以975萬元沽出，實用呎價10,506元。



●粉嶺碧湖花園3座高層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，原開價530萬元，議價後減價25萬元，以505萬元獲承接，實用呎價12,625元。



●元朗錦綉花園D段第四街雙號屋，實用面積950方呎，四房間隔，原開價1,300萬元，最終微減20萬元或約1.5%，以1,280萬元沽出，實用呎價13,474元。



●元朗御翠園雙號屋，實用面積1,659方呎，以2,180萬元沽出，實用呎價13,140元。



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